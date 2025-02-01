Tekirdağ'da 365 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç. H.B. ve A.K'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 365 litre sahte içki ve pompalı tüfek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.