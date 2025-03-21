Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da kaçak yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı. İki göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri çerçevesinde Saray ilçesinde iki otomobili durdurdu.
Araçlardaki incelemede 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Söz konusu yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Denetimlerde, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
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