Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri çerçevesinde Saray ilçesinde iki otomobili durdurdu.



Araçlardaki incelemede 6 düzensiz göçmen yakalandı.



Söz konusu yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Denetimlerde, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.