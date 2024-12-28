Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesindeki denetimde 8 düzensiz yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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