Tekirdağ'da 8 kişinin yaralandığı kazada şehit yakınları çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, meydana gelen feci kazada 8 kişi yaralandı.

Kazaya karışan araçlardan birinde şehit yakınları olduğu öğrenildi.

Kaza, Tekirdağ - Malkara yolunun Çavuşköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta meydana gelen kazada İ.K.'nın kullandığı otomobil ile İ.Ü.'nün hakimiyetindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada, her iki sürücü ile araçta bulunan N.K., G.K. ve yabancı plakalı araçta bulunan Z.Ü., E.Ç., Y.Ş., Y.A., olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazada yaralanan İ.K., N.K. ve G.K.’nin şehit Mümin Kuru’nun yakınları olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.