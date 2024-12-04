Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki uygulamada bir ticari araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta şişme bot ve şişirme pompası ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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