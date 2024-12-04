Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.



Ergene ilçesindeki uygulamada bir ticari araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.



Araçta şişme bot ve şişirme pompası ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.