Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesindeki uygulamada bir ticari araçta 9 düzensiz yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta şişme bot ve şişirme pompası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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