Tekirdağ'da acı ölüm: Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde okul arkadaşları ile birlikte Yat limanı mevkiinde sahile gelen 14 yaşındaki Samet İstanbul, arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdikten sonra gözden kayboldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için seferber oldu.

HELİKOPTER DESTEK VERDİ

Aramalar zaman zaman helikopter destekli sürdü. Gece ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde tekrar başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerle İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri denizde arama yaparken, AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip, kıyı şeridinde tarama faaliyetinde bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çocuğun cansız bedeni, öğlen saatlerinde kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta ekipler tarafından bulundu.

Olay yerindeki işlemlerin ardından Samet İstanbul'un cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.