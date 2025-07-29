Tekirdağ'da ağlara takıldı: Tam 38 kilo ağırlığında

Bayramşah Göleti'nde olta ile yakalanan dev sazan, bölgedeki amatör balıkçılara büyük heyecan yaşattı. Balığı yakalayan amatör balıkçı, ilk kez bu kadar büyük bir balık tuttuğunu belirterek mutluluğunu dile getirdi.

Dev sazanı uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarabildiğini ifade eden balıkçı, "Böylesine büyük bir balığı yakalayacağımı hiç tahmin etmiyordum. Benim için gerçekten unutulmaz bir anı oldu" dedi.

Büyük balığı gören çocuklar da büyük heyecan yaşadı. Merakla balığın yanına koşan çocuklar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

