Tekirdağ'da ailesini katleden gence iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz yıl anne ve babasını bıçakla öldüren, amcası, yengesi ve dedesini yaralayan 17 yaşındaki A.Ç.'nin yargılandığı davada karar açıklandı.



Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.



Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı dedesi C.Ç., amcası G.Ç. ve yengesi F.Ç. ile avukatları hazır bulundu.



Karar öncesi son sözü sorulan A.Ç. söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 27 YIL 4 AY HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, dedesi, amcası ve yengesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Muratlı ilçesinde, 11 Kasım 2024'te psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç., Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç.'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç.'yi bıçakla yaralamıştı. Anne olay yerinde, baba ise hastanede hayatını kaybetmişti.