Tekirdağ'da akılalmaz olay: Bir anda otobüsün önüne yattı
Tekirdağ'da bir kişi, seyir halindeki otobüsün önüne atladı. Şoförün ani fren yapmasıyla son anda kurtulan M.Z. isimli kişi, hastaneye kaldırıldı.
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Tekirdağ'da bir kişi otobüsün önüne atladı.
Çorlu'daki Salih Omurtak Caddesi'nde yürüyen M.Z., bir anda yola çıkıp, Serkan K.'nin kullandığı halk otobüsünün önüne yattı.
Sürücünün ani fren yapması sonucu M.Z., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yaşanan olay araçtaki kamera tarafından kaydedildi
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan M.Z., Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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