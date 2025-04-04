Tekirdağ'da akılalmaz olay: Bir anda otobüsün önüne yattı

Tekirdağ'da bir kişi, seyir halindeki otobüsün önüne atladı. Şoförün ani fren yapmasıyla son anda kurtulan M.Z. isimli kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da akılalmaz olay: Bir anda otobüsün önüne yattı

'da bir kişi otobüsün önüne atladı.

Çorlu'daki Salih Omurtak Caddesi'nde yürüyen M.Z., bir anda yola çıkıp, Serkan K.'nin kullandığı halk otobüsünün önüne yattı.

Sürücünün ani fren yapması sonucu M.Z., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Tekirdağ'da akılalmaz olay: Bir anda otobüsün önüne yattı - 1 Yaşanan olay araçtaki kamera tarafından kaydedildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan M.Z., Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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