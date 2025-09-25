Tekirdağ'da anız yangını: Yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü

Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin karşısındaki tarlada çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis, sağlık, AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına emniyet müdürlüğüne TOMA araçları da destek verdi. Yangın, yaklaşık 40 dakika süren çalışmayla Karadeniz Mahallesi'ne ulaşmadan kontrol altına alındı.



Yangın söndürme çalışmalarını Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelerek takip etti. Yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyleyen Vali Soytürk, "İtfaiyemiz hızlıca müdahale etti. Karadeniz Mahallesi yönüne ilerleyen yangının önü kesildi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir ev yangını, yaralı ya da can kaybı yok. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.



Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.