Tekirdağ'da aranan 121 şahıs yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül - 1 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan toplam 121 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Dolandırıcılık" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.T., "Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçundan 12 yıl 9 ay 15 gün cezası bulunan C.İ., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 12 yıl 6 ay cezası bulunan A.G., "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan E.K. ve 2021 yılından beri firari olarak aranan "Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" suçundan 7 yıl 6 ay cezası bulunan M.B. isimli şahıslar da yakalananlar arasında yer aldı.

Yapılan işlemler sonrasında adli makamlara sevk edilen 31 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının devamı için tüm ilçelerde gece gündüz çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.