Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde feci bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda anne G.K., küçük kızı ve iki aylık bebeği ile dışarıya çıkmak için asansöre bindi.

ASANSÖR BİR ANDA YUKARI HAREKET ETTİ

Daha sonra G.K., asansörden çıktığı sırada önce yanındaki küçük kızını asansörden dışarı çıkardı ve ardından bebek arabasındaki bebeğini almaya çalışırken, asansör bir anda yukarı doğru hareket etti.

6 METRE YÜKSEKLİKTEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Asansör ile boşluk arasında kalan bebek, daha sonra 6 metre yükseklikten boşluğa düşerek yaralandı.

Anne G.K. ise bir yandan bebeğini kurtarmaya çalıştı, diğer yandan ise çaresizce komşulardan yardım istedi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince bebek olduğu yerden çıkarılarak, kısa sürede hastaneye kaldırıldı.

BEBEK KURTARILAMADI



Buradaki ilk müdahalesinden sonra İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilen A.A. adlı bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de bebeğin düştüğü yerde inceleme yaparak, olaya ilişkin soruşturma başlattı.