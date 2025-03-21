Tekirdağ'da atık lastikler alev alev yandı

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir elektrik direğinin dibindeki atık araç lastikleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.



Alevler kısa sürede büyüdü. Gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.