Tekirdağ'da bacadan alev püskürdü, geceyi aydınlattı

Bacadan duman yerine alev püskürmesi apartman sakinlerini korkuttu.

Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Lalezar mevkiinde bir simitçi dükkanına ait bacadan duman yerine alevlerin yükseldiği görüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra ambulans ve polis ekipleri intikal etti.

Baca yangını, itfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan yaptığı müdahale sonrası söndürüldü. Olay yerinde güvenlik önlemi alan Trafik Büro ve Devriye ekipler de çevredeki meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, bacada biriken kurumların tutuşması nedeniyle yangının çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.