Tekirdağ'da balıkçılara poyraz engeli
Meteorolojinin uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkili oluyor. Poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oldu.
Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Dalgaların etkili şekilde kıyıya vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı.
Balıkçılar, teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağladı.
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