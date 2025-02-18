Tekirdağ'da balıkçılara poyraz engeli

Meteorolojinin uyarılarının ardından Marmara  Denizi'nde fırtına etkili oluyor. Poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ'da balıkçılara poyraz engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Denizi'nin kıyılarında poyraz etkili oldu.

Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Dalgaların etkili şekilde kıyıya vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı.

Balıkçılar, teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağladı. 

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