Tekirdağ'da barajlar kurudu: Doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
Tekirdağ'ın barajlarında da kuraklık yaşanıyor. Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentteki içme suyu barajlarında su seviyesinin kritik düzeye indiğini söyledi.
İzmir'in ardından Tekirdağ'ın içme suyu barajları da kritik seviyelerde.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentte uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirtti.
Mevcut su kaynaklarının alarm verdiğini aktaran Yüceer, "Yüzey suyumuz yok. Şu an son durumla birlikte barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1'in altında."dedi.
Yüceer, barajlardaki su seviyelerinin, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığını dile getirdi.
"YOK DENECEK KADAR AZ"
Kentte yaz aylarında yaşanan nüfus artışına dikkati çeken Yüceer, "Yüzey suyumuz yok denecek kadar az. Şu anda ölü hacmi kullanıyoruz. Kumbağ'ın nüfusu 100 binin üzerinde. Normalde 5 veya 6 bin ikametgahı olan nüfusa hizmet verirken, 100 binin üzerine çıkan bir nüfus. Marmaraereğlisi'nde 30 bin nüfus varken, şu an 300 binin üzerinde bir nüfusa hizmet götürmek zorundayız." diye konuştu.
TATİLCİLERDEN SONRA SU İHTİYACI ARTTI
Yüceer, su ihtiyacının olağanüstü düzeyde arttığını belirterek Naip Barajı ve Türkmenli Göleti'nin tükenmek üzere olduğunu kaydetti.
İklim değişikliğinin Tekirdağ'da doğrudan hissedildiğini dile getiren Yüceer, "65 yılın en az yağışını aldık. Topraklarımız son derece kuru. Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz. Uzak bir tehdit değil, şu anda kentimizi doğrudan etkileyen bir gerçek." ifadelerini kullandı.
