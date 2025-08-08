Tekirdağ'da barajlar kurudu: Doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

İzmir'in ardından Tekirdağ'ın içme suyu barajları da kritik seviyelerde.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentte uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirtti.



Mevcut su kaynaklarının alarm verdiğini aktaran Yüceer, "Yüzey suyumuz yok. Şu an son durumla birlikte barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1'in altında."dedi.



Yüceer, barajlardaki su seviyelerinin, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığını dile getirdi.



"YOK DENECEK KADAR AZ"



Kentte yaz aylarında yaşanan nüfus artışına dikkati çeken Yüceer, "Yüzey suyumuz yok denecek kadar az. Şu anda ölü hacmi kullanıyoruz. Kumbağ'ın nüfusu 100 binin üzerinde. Normalde 5 veya 6 bin ikametgahı olan nüfusa hizmet verirken, 100 binin üzerine çıkan bir nüfus. Marmaraereğlisi'nde 30 bin nüfus varken, şu an 300 binin üzerinde bir nüfusa hizmet götürmek zorundayız." diye konuştu.