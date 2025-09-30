Tekirdağ'da baraka yangını: Bir kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kocageçit Sokak'taki bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yapılan incelemede barakada bulunan Z.T. (42) isimli kadının yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.



Z.T’nin cenazesi, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı ve Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.