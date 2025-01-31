Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Fikri Eker (40) idaresindeki 34 CVR 142 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Velimeşe Mahallesi'nde bariyere çarparak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Eker ile araçta bulunan Şenay Eker (40) ile Rüya Eker (8) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazada ağır yaralanan Rüya Eker, müdahalere rağmen hayatını kaybetti.