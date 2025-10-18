Tekirdağ'da başıboş atlar trafiği tehlikeye soktu

Uzunköprü Caddesi üzerinde bir anda ortaya çıkan atlar, yol ortasında bir süre gezindikten sonra park halindeki araçların arasında dolaşmaya devam etti.

Sürücülerin trafikte ilerlemesini engelleyen atlar, trafik akışını durma noktasına getirdi.



İlçede yaşayan vatandaşlar, başıboş gezen atlara mutlaka önlem alınması gerektiğini belirterek, durumun trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirttiler.