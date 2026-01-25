Tekirdağ'da bayrağa saygı sürüşü
25.01.2026 16:09
Tekirdağ'daki bayrağa saygı sürüşüne 300 motosikletli katıldı.
Tekirdağ Motosiklet Derneğince (TEMOD) düzenlenen sürüş, sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla yapıldı.
Şehir merkezindeki yat limanında toplanan yaklaşık 300 motosikletli, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle polis eskortu eşliğinde valilik binası önüne kadar tur attı.
Güzergah boyunca bazı vatandaşlar, motosikletlilere asker selamı vererek destek oldu.
Sürüşün ardından grup, valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda Türk bayrağı açtı.
Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu.