Tekirdağ'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Marmara RoRo şirketine ait bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptal edildi.

Tekirdağ'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Marmara RoRo, olumsuz hava şartları gerekçesiyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.45 Erdek-, 09.00 Tekirdağ-Marmara-Avşa, 10.45 Avşa-Marmara-Tekirdağ ve 11.45 Marmara-Tekirdağ seferleri hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

Yolcuların, iptal edilen seferler için bilet değişiklikleri ve iade işlemleriyle ilgili olarak şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.

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