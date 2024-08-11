Tekirdağ'da bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı.

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde Özcan Özkan ve oğlu Ada Özkan, iddiaya göre düğün nedeniyle kapatılan sokaktan araçlarıyla geçmek istedi.

Düğün sahipleri ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba ve oğul bıçakla yaralandı.

Babasını araçla hastaneye götürmek isteyen oğul, olay yerinde baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Özcan Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğul Ada Özkan da sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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