Tekirdağ'da çakarlı otomobilin sürücüsüne 138 bin lira ceza
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çakarlı otomobilin sürücüsü C.E.'ye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.
Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün çakarlı otomobiliyle gezdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, otomobili durdurup yaptığı incelemede C.E.'nin usulsüz çakar kullandığını belirledi.
Sürücü C.E.'ye, 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.
C.E.'nin sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı, otomobil de 30 gün süreyle trafikten menedildi.
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