Tekirdağ'da çamur yağmuru

Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı. Süleymanpaşa ilçesinde araç ve sokakların üzeri çamurla kaplandı.

Tekirdağ'da çamur yağmuru

'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Kentte sabah saatlerinde hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Tekirdağ'da çamur yağmuru - 1

Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılarına götürdü.

Oto yıkama işletmesi sahibi Kaan Meral, sabah saatlerinden itibaren yoğun çalıştıklarını belirterek, çok sayıda vatandaşın araçlarını oto yıkamaya getirdiğini söyledi.

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