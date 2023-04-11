Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 17 milyon TL ceza

Bu firmalardan 15'i su ve 16'sı hava kirlilikleri, 21'i atık, 5'i ÇED, 1'i egzoz, 5'i toprak kirliliği ve 1'i de sıfır atık konularında olmak üzere toplam 17 milyon 77 bin 222 lira 24 kuruş ceza uygulandı.

Ayrıca 13 tesis için de faaliyet durdurma kararı verildi.