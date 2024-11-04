Tekirdağ'da çiftlik evinde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çiftlik evinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık Mahallesi'nde S.A'nın çiftlik evinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kaçak kazı yapan M.K, Y.K, E.Ş, S.G. ve A.Ö'yü suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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