Tekirdağ’da cinayet: Öldüren 15, ölen 18 yaşında

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 15 yaşındaki E.G. isimli çocuk, 18 yaşındaki Emirhan Gözlek’i tabanca ile vurarak öldürdü. Polis, cinayetin ardından E.G’yi gözaltına alırken, olayın azmettirici olduğu belirtilen T.D. isimli kişi ise aranıyor.

Tekirdağ’da cinayet: Öldüren 15, ölen 18 yaşında

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’da 15 yaşındaki çocuk, 18 yaşında bir kişiyi öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Çorlu’ya bağlı Hıdırağa Mahallesi’ndeki 5’inci Sokak’ta meydana geldi.

Cezaevinden izinli çıkan T.D, iddiaya göre, yeğeni E.G’ye eşinin kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını anlattı.

Gece saatlerinde T.D, yeğeni E. G. ile gezerken sokakta Emirhan Gözlek ile karşılaştı.

E.G, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Gözlek’e ateş açtı.

Tekirdağ’da cinayet: Öldüren 15, ölen 18 yaşında - 1

Vücuduna aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Gözlek, kanlar içinde yere yığıldı.

T.D. ile E.G. olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Gözlek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polis, T.D. ve E.G’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.G’yi saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 41 mermi ile yakaladı.

Kaçan T.D’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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