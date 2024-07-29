Tekirdağ’da cinayet: Öldüren 15, ölen 18 yaşında

Tekirdağ’da 15 yaşındaki çocuk, 18 yaşında bir kişiyi öldürdü.



Olay, gece saatlerinde Çorlu’ya bağlı Hıdırağa Mahallesi’ndeki 5’inci Sokak’ta meydana geldi.



Cezaevinden izinli çıkan T.D, iddiaya göre, yeğeni E.G’ye eşinin kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını anlattı.



Gece saatlerinde T.D, yeğeni E. G. ile gezerken sokakta Emirhan Gözlek ile karşılaştı.



E.G, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Gözlek’e ateş açtı.