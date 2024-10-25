Tekirdağ'da çocuk parkında yangın

"BU ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ"



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür eylemlerin, yalnızca bir kundaklama değil, çocukların hayallerine ve toplumsal huzura yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.



Parkların, çocukların güvenle oynadığı, dostluklar kurduğu ve güzel anılar biriktirdiği alanlar olduğunu aktaran Yüceer, "Bu değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Parkımız en kısa sürede onarılacak ve yeniden halkımızın hizmetine sunulacaktır. Sorumluların bulunması için hukuki süreç başlatılmış olup, tüm vatandaşlarımızı parklarımızı koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.