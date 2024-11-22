Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'daki terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, geçmişte terör örgütü DAEŞ için faaliyet gösterdiği öne sürülen 4 şüpheliyi belirlenen adreslerinde yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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