Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ'daki terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, geçmişte terör örgütü için faaliyet gösterdiği öne sürülen 4 şüpheliyi belirlenen adreslerinde yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öne Çıkan Video

Dünyada bir ilk: Robotik cerrah ile çift akciğer nakli yapıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...