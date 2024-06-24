Tekirdağ'da damat cinayeti: Kayınpederi ve kayınbiraderi kurşun yağdırdı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederi ile kayınbiraderinin silahlarından çıkan 7 kurşunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba-oğul adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da damat cinayeti: Kayınpederi ve kayınbiraderi kurşun yağdırdı

'da damat, kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından silahla öldürüldü.

Kapaklı'da yaşayan Emrah Mergübeti (33), tartıştığı 1 çocuğunun annesi eşinin evi terk edip, baba evine gitmesi üzerine dün saat 20.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan kayınpederi Metin Ç.'nin (47) evine gitti.

Evde damat Mergübeti ile kayınpederi Metin Ç. ve kayınbiraderi Mert Ali Ç. (17), arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba ve oğlu, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkarıp, Emrah Mergübeti'ye ateş açtı.

2 tabancadan çıkan kurşunların 7'si vücuduna isabet eden Mergübeti, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mengübeti, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile birlikte Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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