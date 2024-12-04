Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesi üzerine deniz ulaşımı normale döndü.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, poyrazın etkisini kaybetmesiyle bulundukları yerden ayrıldı.



Poyraz dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.