Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da 5 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yola devam etti.

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesi üzerine deniz ulaşımı normale döndü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, poyrazın etkisini kaybetmesiyle bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sebebiyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Kentte 5 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Tekirdağ'da poyraz sert esiyor

Tekirdağ'da poyraz sert esiyor

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