Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Tekirdağ'da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Tekirdağ'da balıkçılar, teknelerini barınağa çekerek, lodosun etkisini kaybetmesini bekliyor.

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini artırdı.

Uluslararası taşımacılık yapan büyük gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Lodos nedeniyle dalgalar Tekirdağ kıyılarında etkili oldu.

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli - 1

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodoson etkisini artırmasının balıkçıları zor durumda bıraktığını belirterek, "Lodosla beraber, balıkçılarımız yaklaşık 2 gün istirahatta bulunacaklar. Balıkçılarımız, ağlarını, motorlarını tamir edecekler. Fırtınanın geçmesinden sonra balıkçı arkadaşlarımız inşallah lüfer ve uskumru tutarak faaliyetlerine devam edeceklerdir." dedi.

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