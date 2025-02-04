Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kentte poyrazın cumaya kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, barınakta ağ bakımlarını yapıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sert rüzgar nedeniyle balıkçıların mecburen paydos ettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerine devam edecek balıkçıların, kıyıya karides, istavrit ve mezgitle dönmesini ümit ettiklerini belirtti.

Kentte poyrazın cumaya kadar etkili olması bekleniyor.

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