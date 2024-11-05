Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.



Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.



Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu balıkçıların, poyraz etkisini kaybedene kadar avlanmaya ara verdiğini ve limanda ağlarını tamir ettiklerini söyledi.



Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.

