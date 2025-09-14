Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamadı.
3 GÜN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.
Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
- Etiketler :
- Poyraz
- Tekirdağ
- Marmara Denizi