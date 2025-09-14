Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamadı.

3 GÜN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...