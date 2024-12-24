Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.



Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.



Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.



Poyraz dinene dek balıkçıların limanda bekleyeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Havanın normale dönmesiyle avcılık faaliyetleri devam edecek." dedi.