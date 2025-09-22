Tekirdağ'da deniz ulaşımında poyraz engeli

Marmara Denizi'nde hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Balıkçılar da kuvvetli rüzgar nedeniyle ava çıkamadı.

Marmara Denizi'nde kuvvetli poyraz etkili oluyor.

Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşıyor. Poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Kentte, poyrazın 3 gün etkili olması bekleniyor.

