Tekirdağ'da deniz ulaşımında poyraz engeli

Marmara Denizi'nde kuvvetli poyraz etkili oluyor.



Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşıyor. Poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.



Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.



Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.



Kentte, poyrazın 3 gün etkili olması bekleniyor.