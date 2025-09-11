Tekirdağ'da denizde kaybolan kadından acı haber
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, 7 gün önce denizde kaybolan 54 yaşındaki Birgül Dönmez'in cansız bedeni bulundu.
Tekirdağ'da denizde kaybolan kadından bir hafta sonra acı haber geldi.
Birgül Dönmez'i (54) arama faaliyetleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nin 400 metre açığında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Görevli dalgıçlar yardımıyla sahil güvenlik botuna çıkarılan cansız bedenin Dönmez'e ait olduğu belirlendi.
Ceset, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bir hafta önce Yeniçiftlik Mahallesi'nde denize giren Birgül Dönmez gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.
