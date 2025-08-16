Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları üçüncü gününde: Dronla tarama yapılıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Ekipler, belirledikleri alanları zaman zaman dronla da havadan tarıyor.

'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan A.B.'yi (18) bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

DRONLA HAVADAN TARANIYOR

Ekipler, belirledikleri alanları zaman zaman dronla da havadan tarıyor.

İKİ KİŞİ DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ

Öte yandan Kumbağ Mahallesi'nde önceki gün serinlemek için denize giren bir kişi gözden kaybolmuş, kaybolan kişiyi kurtarmak için denize giren iki kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti.

