Tekirdağ'da denize girdi, beş gündür haber yok
Tekirdağ'da beş gün önce denize giren B.D. isimli kadından haber alınamıyor. Ekipler, kadını bulmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları beş gündür devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için sabah saatlerinde çalışmalarına yeniden başladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde beş gün önce denize giren B.D. (54) gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kayıp
- Marmara
- Tekirdağ