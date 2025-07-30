Tekirdağ'da denize giren 3 çocuktan 1’i kayboldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkiinde A.Y. isimli kız çocuğu ile birlikte S.İ. O.A .(14), serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde O.A. kendi imkanıyla kıyıya çıkarken S.İ. ile A.Y., bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren A.Y'yi denizden baygın halde çıkardı. Kıyıda ilk müdahalesi yapılan A.Y. Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Dalgalarla sürüklenerek kaybolan S.İ'yi bulmak için yaklaşık 40 kişilik ekip, karadan ve denizden arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 bot ile Emniyet Müdürlüğü'ne ait 1 bot deniz yüzeyinde tarama faaliyetlerine katılırken, kurbağa adamlar tüplü dalışlarla su altını tarıyor. Aynı zamanda kıyıdan da aramalar sürdürülüyor. Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Can Çakıcı da arama çalışmalarını takip etti.



Bu arada sahilde cep telefonu kamerası ile sahilde çekim yapan bir vatandaş, 3 çocuğu tesadüfen denizde birlikte yüzerken görüntüledi.