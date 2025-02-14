Tekirdağ'da denizin rengi değişti: Yağmur suyu hattından çamurlu su aktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde meydana gelen olayda, yağmur suyu hattından akan suyun denizi çamur rengine boyadığı fark edildi.



Yapılan incelemeler sonucunda, denizin renginin değişmesinin sebebinin yağmur suyu hatlarının temizliği sırasında yakın bölgede yapılan çalışma olduğu belirlendi. Çalışma esnasında biriken çamurlu suyun yağmur suyu kanallarına karışarak denize akması sonucu geniş bir alanda sarı renk oluştuğu tespit edildi.



Yetkililer, durumun geçici olduğunu ve suyun kısa süre içinde eski haline döneceğini belirtirken, bazı vatandaşlar denizin değişen rengini hayretle izledi.

