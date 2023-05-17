Tekirdağ'da depremzedeler çıkarıldı iddiasına soruşturma

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÜREYİ UZATTI



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlimize gelen depremzede kardeşlerimizin beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 5 milyon TL’lik limit sebebiyle öngörülen süre erken dolmuştur." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Depremzede misafirlerimizin konaklama yerlerinin değiştirilmesine ilişkin konu, bu limitlere mayıs ayı itibarıyla ulaşıldığı ve yapılan sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle Valilik ve AFAD’a bilgi verilerek ve koordineli bir şekilde otellerden AFAD’ın konaklama tesislerine nakledilecek olmasından ibarettir. Ancak deprem bölgesi bir türlü toparlanamayıp, geçici konteyner kentleri yeterince kurulamayınca, ilgili daireye gerekli talimatlar verilerek süre uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz kurulduğu günden bu yana bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Tekirdağlı hemşerilerimizin ve tüm Türk Milletinin yanında yer almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.



VALİLİK DEVREYE GİRDİ



Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve diğer kurumlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerin yanında olunacağı ifade edilerek, afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanmaya devam edileceği vurgulandı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.