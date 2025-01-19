Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Ç. (26) idaresindeki otomobil, Izgar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

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