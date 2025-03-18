Tekirdağ'da doğalgaz patlaması

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Cevizli Sokak’taki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. İki kişinin yaralandığı patlamada daire zarar gördü, çevredeki binaların camları kırıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın 4’üncü katında mahsur kalan 2’si çocuk, 4 kişi ise itfaiye aracının merdiveni ile tahliye edildi.



Binada toplamda 13 kişinin yaşadığını ve yaralanın 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirten Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, patlamanın kesin nedenin çalışmaların ardından belirleneceğini kaydetti.