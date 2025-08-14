Tekirdağ’da dört ilçede denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle dört ilçede denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.

Meteoroloji verileri ve durumu dikkate alınarak, ’ın dört ilçesinde belirlenen tarihlerde denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallemizde, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz genelinde 14-15-16/08/2025 tarihlerinde üç (3) gün süreli, Saray ilçemiz genelinde ise 14-15/08/2025 tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

