Tekirdağ'da eşini döverek öldüren zanlı yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ve polis ekipleri, 24 Ağustos'ta eşini öldürüp olay yerinden kaçtığı belirtilen Hasan Dim'i yakalamak için sürdürdüğü çalışma sonucu zanlının Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde olduğunu belirledi.



Ekiplerin mahalle girişinde durdurduğu zanlı elindeki bıçakla teslim olmamak için bir süre direndi.



Daha sonra ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.



Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Dim ve eşi Elif Dim arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, zanlı eşini döverek kaçmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.