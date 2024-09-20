Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

Tekirdağ Çorlu'da, tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında 77 yaşındaki Sultan Kumdar hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

'da 77 yaşındaki Sultan Kumdar'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi'nde yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

kısa süre içerisinde büyüyerek binayı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye başladığı sırada patlamalar meydana geldi. Yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahale sonrası tamamen söndürüldü. Ekipler, yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı.

Kumdar'ın cenazesi, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan komşuları, yaşlı kadının birkaç gündür soba yaktığını ifade etti.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

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