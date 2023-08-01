Tekirdağ’da eve molotoflu saldırı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki eve çok sayıda molotof kokteyli atıldı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ’da eve molotoflu saldırı

Tekirdağ’da henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce giriş kattaki bir apartman dairesine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Olaya uykuda yakalanan ikamet sakinleri, pencereye atılan molotofların alev alması üzerine suyla müdahale ederek kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Tekirdağ’da eve molotoflu saldırı - 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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